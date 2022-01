Dakar-2022: Audi et Ekstrom devant en auto, Loeb revient sur al-Attiyah

Le Suédois Mattias Ekstrom (Audi) a remporté la huitième étape du Dakar-2022, une spéciale de 395 km entre al Dawadimi et Wadi ad Dawasir (Arabie saoudite), au cours de laquelle le Français Sébastien Loeb, deuxième au général, a repris 8 minutes au leader.

"On a super bien roulé sur un gros rythme jusqu'au km 28 où je crève. On change la roue rapidement, on perd moins de deux minutes. On continue sur un gros rythme jusqu'à la neutralisation, et là on se rend compte qu'on a perdu notre deuxième roue de secours !", a déclaré Loeb (Prodrive) après avoir terminé troisième de la spéciale, "mal à l'aise, c'est carrément stressant".

Il revient à près de 38 minutes du leader qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), handicapé par un problème de différentiel mais toujours nettement en tête.

Les Audi du Français Stéphane Peterhansel et de l'Espagnol Carlos Sainz, deuxième et quatrième de l'étape, démontrent une nouvelle fois leur compétitivité sur une journée.

Les concurrents évoluent désormais dans un environnement plus aride dans le sud de l'Arabie Saoudite. Le soleil, le vent et le sable réduit en poussière, omniprésente, exercent une pression supplémentaire sur les corps et les mécaniques, éreintés par une semaine de course.