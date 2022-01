Dakar 2022: Loeb s'offre la 2e étape, al-Attiyah toujours leader

Le Français Sébastien Loeb (Prodrive) a remporté lundi la deuxième étape du Dakar 2022, une spéciale de 338 km entre Ha'il et al-Qaisumah (nord-est), devant le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) qui reste en tête du classement général.

Deuxième de la 1ère étape la veille, Loeb a "grappillé (du temps) un peu toute la journée" sur son adversaire direct, Nasser al-Attiyah pour le dépasser en toute fin d'étape et le repousser à 3 min 28. L'Espagnol Carlos Sainz (Audi) finit troisième.

"La trace était bonne et visible tout le long, à la fin c'est devenu une spéciale de WRC entre deux pilotes de WRC. On était à bloc complet" a déclaré à l'arrivée le Français, toujours deuxième du général à 9 min 16 d'al-Attiyah mais loin devant l'Argentin Lucio Alvarez (Toyota), 3e et déjà relégué à 40 min 53.

Chez les motards, l'Espagnol Joan Barreda Bort (Honda) s'est imposé devant le Britannique Sam Sunderland (KTM) et le vainqueur de l'édition 2021, l'Argentin Kevin Benavides (KTM).

Au classement général, Sunderland est le nouveau leader avec 2 min 51 sec d'avantage sur le Français Adrien Van Beveren, 8e de l'étape et content d'avoir fait la route avec le Britannique.

"On ouvrait sans la trace mais avec Sam (Sunderland) on se connaît, c'est très loyal. On se prévient des dangers et on ouvre à tour de rôle pour se reposer", a expliqué le pilote Yamaha.

Leader au départ de l'étape, l'Australien Daniel Sanders (KTM) a rétrogradé à la troisième place du classement général à 3 min 29 sec de Sunderland, après avoir terminé l'étape en 23e position, à 24 min 58 sec du vainqueur du jour.

Cette étape aura surtout été marquée par les suites des pluies diluviennes observées sur la région durant le weekend.

Ces intempéries ont eu pour conséquence une piste humide plus roulante, un paysage dunaire légèrement modifié et surtout l'annulation du "marathon", bivouac (inondé) et étape (mais pas des deux spéciales qui la composaient lundi et mardi).

Les spéciales des deux jours restent inchangées mais les pilotes, initialement privés d'assistance lundi, auront le droit de se faire aider dans le nouveau bivouac d'al-Qaisumah.

Boueux mais praticable, à deux pas de l'aéroport du même nom, ce campement s'est installé au milieu d'une plaine à perte de vue qui contraste largement avec les décors montagneux du premier jour.