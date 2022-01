Dakar 2022 - Nasser Al-Attiyah (auto) et Daniel Sanders (moto) s'adjugent la 1e étape de qualificaton

(Belga) Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) s'est imposé en auto lors de la première étape de qualification sur le Dakar-2022, samedi entre Jeddah et Ha'il, avec un temps de 10 minutes 56 secondes sur les 19 kilomètres de spéciale.

Derrière lui, l'Espagnol Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, a placé sa nouvelle Audi hybride à la deuxième place, à 12 secondes, suivi par le Sud-Africain Henk Lategan (Toyota). Trois autres favoris, le Français Sébastien Loeb et son copilote Fabian Lurquin(Prodrive), 5e, l'Espagnol Nani Roma (Prodrive), 7e, et le Sud-Africain Giniel De Villiers (Toyota), 8e, ont également fini à moins d'une minute d'Al-Attiyah. Le Belge Alexandre Leroy (Century) a fini 38e, à 2:25 du vainqueur. Charly Gotlib, copilote du Saoudien Khalid Aljafla (Toyota), est 51e à 3:50. Erwin et Olivier Imschoot s(Optimus) ont 52e à 3:53. En moto, c'est l'Australien Daniel Sanders (KTM) qui a signé le meilleur temps du prologue de qualification. Quatrième du classement final pour son premier Dakar en 2021, le pilote KTM de 27 ans a frappé d'entrée, avec une minute d'avance sur le Chilien Pablo Quintanilla (Honda) et 1 min 55 sur Ross Branch (Yamaha). Le tenant du titre, l'Argentin Kevin Benavides (KTM), s'est classé quatrième. Côté belge, Jerome Martiny (Husqvarna) s'est classé 41e à 13:35. Mikael Despontin (KTM) a fini 49e à 15:40, Mathieu Liebaert (KTM) 68e à 20:50 et Walter Roelants (Husqvarna) 91e à 26:40 du vainqueur. Les résultats de ce samedi permettront de déterminer l'ordre des départs pour la première véritable spéciale prévue dimanche. Le rallye-raid Dakar-2022 s'est élancé ce samedi pour plus de 8.000 km en deux semaines dans les sables d'Arabie Saoudite. (Belga)