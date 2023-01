Dakar 2023 - Fabian Lurquin échangerait bien le record de succès d'étapes contre une victoire finale

(Belga) Sébastien Loeb et Fabian Lurquin (Hunter) ont remporté samedi la 13e et avant-dernière étape du Dakar 2023. Le duo franco-belge a ainsi décroché sa 6e victoire consécutive et la 7e dans cette édition du célèbre rallye-raid.

Vendredi, après un 5e succès, Loeb avait égalé un autre ancien champion du monde des rallyes le Finlandais Ari Vatanen établi en 1989. Samedi, c'est donc un nouveau record qu'a établi le nonuple champion du monde WRC. "Nous sommes très heureux de ce record et le trouvons fantastique", a déclaré Fabian Lurquin. "Mais si nous pouvions l'échanger contre une victoire finale sur le Dakar, nous le ferions immédiatement. Mais bon, il y aura une nouvelle occasion l'année prochaine. Nous espérons y parvenir et avoir un peu plus de chance que cette année". L'avant-dernière étape de ce 45e Dakar n'a pas été la plus facile. "Non, elle ne l'était pas. Il y avait des parties vraiment difficiles et, à la fin, la navigation était également assez compliquée. Mais au final, nous avons quand même gagné l'étape. Nous espérons un bon résultat demain et un peu plus de chance pour la victoire finale l'année prochaine", a conclu Lurquin à la veille de l'arrivée à Dammam en Arabie saoudite.