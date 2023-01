Dakar 2023 - Guillaume de Mévius gagne l'étape après "une longue et belle journée"

(Belga) Guillaume de Mévius a fait un excellent travail sur le Dakar vendredi. Non seulement le Belge a remporté l'étape, mais il a aussi légèrement augmenté son avance sur son premier poursuivant Austin Jones (OT3). L'Américain suit à 8h59.

Le Dakar de Guillaume de Mévius est bien lancé avec cette première victoire d'étape. "Je suis très content de ma journée", a-t-il déclaré. "Ce fut une longue, mais aussi une très belle journée avec beaucoup de dunes au menu. On a failli être dépassés par Jones, mais finalement, on a tenu le coup. À la fin de l'étape, on a même réussi à gagner un peu de distance malgré les conditions météorologiques difficiles". Samedi, De Mévius prendra le départ en tant que premier prototype. "Demain, l'étape sera un marathon improvisé. Le bivouac Al Duwadimi n'est pas accessible, mais nous dormirons à proximité avec uniquement les participants. Le reste de l'équipe dormira ailleurs", explique De Mévius. (Belga)