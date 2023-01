Dakar 2023 - Un 3e succès en camion pour le Tchèque Martin Macik, Igor Bouwens 8e mardi

(Belga) Igor Bouwens a pris la 8e place en camion d'une 3e étape neutralisée au Dakar mardi. Le parcours a été mis sous eaux par des orages et de violentes pluies. Les pointages ont été effectués après 377 des 447 km de spéciale chronométrée prévue.

Le soutien des hélicoptères pour les concurrents n'était plus possible et la sécurité dès lors mise à mal. Les derniers partants ont été définitivement arrêtés au km 240. La victoire en camion est revenue au Tchèque Martin Macik (Iveco) pour la troisième fois dans cette 45e édition, mais la tête du classement général est toujours occupée par son compatriote Ales Loprais (Praag). Igor Bouwens, avec la Sénégalaise Syndiely Wade et Ulrich Boerboom, a terminé 8e de l'étape à 31 minutes 25 de Macik et devrait conserver sa 7e place au classement général à un peu plus d'une heure du leader. Un résultat au goût amer pour Bouwens qui a perdu une partie de la carrosserie de son camion. "Tout était en ordre au deuxième pointage mais, peu après, nous avons traversé un cours d'eau agité et l'eau est monté jusqu'à la moitié du pare-choc. Nous avons réussi à passer, mais après coup, il s'est avéré que nous avions perdu un morceau entier de la carrosserie à cet endroit. Le camion a dû heurter le sol à l'arrière. Les deux roues de secours et tout le côté gauche de la carrosserie ont disparu." L'équipage va désormais devoir travailler toute la nuit pour réparer le camion dans des conditions difficiles avec de grosses averses de pluie prévues jusqu'à 5h00 heure locale. "Nous avons encore beaucoup de travail mais je ne doute pas que nous allons trouver des solutions pour prendre le départ demain (mercredi, ndlr.). Nous allons rouler encore plus prudemment car nous ne voulons pas abandonner." (Belga)