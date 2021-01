Dakar: Cornejo abandonne après l'arrivée de la 10e étape

Le Chilien Jose Ignacio Cornejo Florimo (Honda), en tête du classement du Dakar 2021 catégorie moto en début de journée, a dû abandonner mercredi à l'issue de la 10e étape entre Neom et Al Ula après avoir été victime d'une chute sans gravité, ont annoncé les organisateurs.

Le pilote de 26 ans, surnommé "Nacho", est tombé au km 252 de la spéciale, mais a pu reprendre la course.

Il a franchi la ligne d'arrivée en 11e position mais le pilote, d'un commun accord avec le service médical de la course, a choisi de se retirer de la compétition, en raison notamment d'un risque potentiel de commotion cérébrale.

Il a été héliporté à l'hôpital de Tabuk afin de passer des examens complémentaires.

L'étape a été remportée par l'Américain Ricky Brabec, son coéquipier chez le constructeur japonais Honda.

Le Chilien avait remporté la 8e étape et fini deux fois deuxième lors des 5e et 7e étapes. Il occupait la tête du classement général depuis dimanche et comptait 11 min 24 sec d'avance sur son premier poursuivant au départ de l'étape du jour.

Il s'agissait de sa 6e participation au Dakar après avoir notamment fini 4e en 2020 avec deux victoires d'étape à son actif.

Il s'agit du troisième abandon d'un favori, après celui de l'Australien Toby Price sur KTM mardi et le retrait du Français Xavier de Soultrait (Husqvarna) lundi.