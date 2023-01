Dakar : Trois crevaisons retardent Loeb et Lurquin qui ne pensent déjà "plus au général"

(Belga) Deuxième du Dakar l'an dernier, le Français Sébastien Loeb - dont Fabian Lurquin est le copilote - ne songe déjà plus au classement général de la 45e édition du rallye-raid.

La 2e étape a coûté en effet un retard de près d'une heure et demie au nonuple champion du monde des rallyes qui a connu trois crevaisons sur son BRX Hunter lundi. "C'était l'enfer toute la spéciale. On a crevé trois fois et il a fallu réparer un pneu avec les mèches. Au niveau du pilotage, c'était intéressant. On a tout fait pour rouler doucement, mais il n'y a rien à faire, ce n'est pas du tout adapté à nos pneus. Le général, je n'y pense plus. Déjà, au regard de la spéciale, je me disais en voyant l'étape qu'il fallait juste la franchir, quitte à perdre une demi-heure. Mais on n'a pas réussi, donc c'est un peu mort", a expliqué Sébastien Loeb au micro des organisateurs et qui se retrouve à 1 heure et 21 minutes déjà de l'Espagnol Carlos Sainz (Audi), leader au classement général. (Belga)