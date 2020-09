Désillusion pour Thierry Neuville au Rallye d’Estonie: le pilote belge termine à la dernière place

L'Estonien Ott Tänak (Huyndai i20 Coupe WRC) a remporté le rallye d'Estonie, le quatrième rendez-vous de la saison. Le champion du monde en titre a devancé son équipier Craig Breen de 22.2 secondes et le Français Sébastien Ogier de 26.9 secondes. Contraint à l'abandon samedi à la suite d'un accident, Thierry Neuville a repris la route dimanche mais termine à la dernière place.

Après avoir endommagé sa roue arrière droite après une sortie de route, Thierry Neuville avait dû abandonner samedi. Le Saint-Vithois a repris la route dimanche mais n'est pas parvenu à limiter les dégâts et termine à la dernière place. Neuville peut presque déjà faire une croix sur le titre de champion du monde. Tänak, champion du monde en titre, a remporté son premier rallye de la saison et remonte à la troisième place du classement des pilotes avec 63 points derrière Sébastien Ogier (79 points) et Elfyn Evans (70 points). Thierry Neuville est cinquième avec 42 points.