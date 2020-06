Double podium belge aux 24 Heures de Portimao pour le retour du sport automobile

(Belga) Porsche a réalisé ce dimanche le triplé aux 24 Heures de Portimao, au Portugal, avec une 3e place pour le pilote belge Tom Cloet alors que le jeune Nicolas Baert a terminé 2e de sa catégorie avec l'Audi RS3 TCR de l'équipe belge Comtoyou.

Le sport automobile faisait son retour ce weekend avec la première course européenne organisée après l'arrêt forcé des compétitions par la crise du Covid-19. Quinze voitures étaient engagées dans cette épreuve comptant pour les 24 Hours Series. Porsche a réalisé le triplé avec deux 911 GT3 R aux deux premières places et la victoire pour l'équipage Häring/Konstantinou/Seefried/Joos/Müller (All/Gre/All/All/All) avec 731 tours couverts. Engagé sur une Porsche 991 Cup, le Belge Tom Cloet a terminé 3e au classement absolu en compagnie du Néerlandais Jeroen Bleekemolen, de l'Allemand Moritz Kranz et du Portugais Carlos Viera. Ils se sont aussi imposés dans la classe 991. Engagé en TCR sur l'Audi RS3 de l'équipe belge Comtoyou, le jeune Nicolas Baert a été en lutte pour la gagne tout au long de l'épreuve avec le Français Nathanaël Berthon et le Néerlandais Tom Coronel. Ils ont finalement terminé 2e de la catégorie, et 5e du général, avec un tour de retard sur la VW Golf TCR gagnante de Ferri/Born/Burri/Laaksonen/Mettler (Ita/Sui/Fin/Fin/Sui). L'équipe belge AC Motorsport, qui engageait aussi une Audi, a complété le podium de la catégorie TCR. Enfin, le trio belge Nico Verdonck/Rodrigue Gillion/Tom Heeren, accompagné par l'Autrichien Constantin Schöll (Aston Martin Vantage GT4) a été contraint à l'abandon. (Belga)