Le monde de la moto est en deuil: à 15 ans, Dean Berta Vinales perd la vie dans un crash à Jerez

Le pilote de moto espagnol Dean Berta Vinales, 15 ans, s'est tué samedi lors d'une course sur le circuit de Jerez (Espagne), ont annoncé les organisateurs du championnat Superbike (WSBK).

Dean Berta Vinales, un cousin du pilote de MotoGP Maverick Vinales, a été victime d'un accident lors de la première course de la catégorie WorldSSP300. Il est décédé des suites de blessures au thorax et à la tête, ont précisé les organisateurs du championnat dans un communiqué.



Il s'agissait de sa première saison de compétition dans cette catégorie. Il courait pour l'écurie Vinales Racing Team, dirigée par Angel Vinales, le père de Maverick. Un autre jeune pilote moto espagnol, Hugo Milan, 14 ans, avait trouvé la mort en juillet lors d'une course de la Coupe européenne des talents (European Talent Cup) sur le circuit de Motorland Aragon, également en Espagne.



En mai, le pilote suisse Jason Dupasquier, 19 ans, était mort après un accident lors des qualifications pour la course du championnat du monde de Moto3 du Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello (Italie).