Dries Vanthoor et Charles Weerts, 3es à Valence, s'offrent un 3e sacre de rang en Sprint

(Belga) Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi R8 LMS WRT) ont remporté un troisième titre consécutif en GT World Challenge Europe Sprint grâce à leur troisième place dans la course 1 de la dernière manche, samedi à Valence. La victoire dans cette course 1 est revenue à un autre Belge, Ulysse De Pauw, et à son équipier français Pierre-Alexandre Jean (Ferrari 488 AF Corse), qui s'élançaient de la pole et qui étaient assurés du titre en Silver Cup.

Vanthoor et Weerts abordaient cette épreuve avec 11,5 points d'avance sur leurs derniers rivaux pour le titre, le Russe Timur Boguslavskiy et le Suisse Rafaele Marciello (Mercedes-AMG AKKODIS-ASP). Le duo belge terminait troisième de la première course, alors que ses rivaux, seizièmes des qualifications, devaient se contenter de la septième place. Avec 119 points, Weerts et Vanthoor ne peuvent plus être rejoints par Boguslavskiy et Marciello, qui en comptent 101, alors qu'il ne reste qu'une seule course, dimanche (14h). (Belga)