DTM - Double top 10 pour Esteban Muth à Assen

(Belga) L'Ucclois Esteban Muth (Lamborghini T3 Motorsport) a terminé deux fois dans les points ce week-end dans la sixième manche du DTM à Assen, aux Pays-Bas.

Esteban Muth continue son apprentissage du championnat allemand DTM et de marquer régulièrement des points. Après une cinquième manche compliquée sur le Red Bull Ring, en Autriche, le jeune pilote belge (18 ans) a retrouvé le chemin du top 10 à Assen en terminant 8e de la Course 1 le samedi et 10e de la Course 2 le dimanche. Les deux courses ont été remportées par l'Allemand Marco Wittmann (BMW Walkenhorst Motorsport) et l'Autrichien Lucas Auer (Mercedes Team Winward). Au classement, le Néo-Zélandais Liam Lawson (Ferrari Red Bull AF Corse) occupe la tête avec 175 points alors que Muth occupe la 12e place, la 3e en Junior, avec 37 points. La prochaine manche du DTM aura lieu à Hockenheim, en Allemagne, le 3 octobre. (Belga)