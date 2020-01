Feux en Australie: le champion de F1 Lewis Hamilton promet 500.000 dollars

Le sextuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a promis jeudi 500.000 dollars pour venir en aide à la situation en Australie, où des incendies ont fait 26 morts et tué un milliard d'animaux.

"Je m'engage à verser 500.000 dollars (450.000 euros, ndlr) pour venir en aide aux animaux, aux bénévoles qui luttent pour la vie sauvage et aux services de pompiers locaux", a déclaré le Britannique sur Twitter, invitant ses millions d'abonnés à également faire un don.

"Ca me brise le coeur de voir la dévastation que les incendies causent aux gens et aux animaux à travers le pays", a écrit Hamilton alors que les feux ont réduit en cendres une superficie équivalente à l'île d'Irlande (environ 80.000 km2) et détruit plus de 2.000 maisons australiennes.

Le pilote de 35 ans a accompagné son message d'une vidéo qui a fait le tour du monde sur internet montrant un koala sauvé des flammes par des habitants.

L'Université de Sydney a estimé dans un communiqué publié lundi qu'un milliard d'animaux avaient péri, un chiffre qui inclut les mammifères, les oiseaux et les reptiles, mais pas les insectes ou les invertébrés.

Sur un post Instagram, Hamilton, se disant "profondément attristé", a dit "pleurer la mort de ces animaux sans défense, poussant un peu plus certaines espèces vers l'extinction".

Le don d'Hamilton s'ajoute à de nombreux autres dans le monde du sport, comme celui des neuf basketteurs australiens de NBA qui ont promis 750.000 dollars ou encore ceux de la tenniswoman australienne Ashleigh Barty et de son compatriote et tennisman Nick Kyrgios.