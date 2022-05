FIA ETCR - Maxime Martin 6e de la manche d'ouverture à Pau

(Belga) Le Bruxellois Maxime Martin (Alfa Romeo) a terminé 6e ce dimanche de la première manche du FIA ETCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme électriques, à Pau, en France.

À l'instar du championnat pour les voitures thermiques, le FIA ETCR lançait sa saison ce week-end dans les rues de Pau avec, pour la première fois dans la courte histoire de la discipline, un pilote belge, Maxime Martin en l'occurrence. Le déroulement des courses est assez particulier puisque les douze pilotes sont répartis en deux poules de six. Dans ces poules se déroulent les qualifications avant les quarts de finale et demi-finales, avec à chaque fois trois participants, et enfin une finale réunissant les six pilotes. L'objectif est de marquer le plus de points possibles tout au long du week-end. Le nombre de points détermine alors le classement des douze pilotes. À ce petit jeu, Maxime Martin avait signé le 4e temps des qualifications avant de gagner son quart de finale. Ayant terminé 3e de la première demi-finale, il s'est élancé depuis cette position en finale. Et malgré huit tours particulièrement disputés, il est parvenu à garder la 3e place à l'arrivée, sa finale étant remportée le Français Adrien Tambay (Cupra EKS). Au classement absolu, c'est le Suédois Mattias Ekström (Cupra EKS) qui a totalisé le plus de points. Le champion en titre a fait un carton plein dans l'autre poule avec la pole et les victoires en quart de finale, demi-finale et finale et a donc inscrit 100 points. Maxime Martin termine 6e avec 56 unités. La prochaine manche aura lieu du 20 au 22 mai à Istanbul, en Turquie. (Belga)