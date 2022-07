FIA ETCR - Maxime Martin remporte le FIA ETCR de Zolder

(Belga) Maxime Martin a réalisé un carton plein ce week-end en remportant la manche FIA ETCR, la Coupe du monde des voitures de tourisme électrique, sur le circuit limbourgeois de Zolder.

Le Bruxellois s'est imposé pour la première fois, et à domicile, lors de la quatrième manche de la saison ce dimanche. Tiré dans la poule "Furious", il a réalisé le meilleur temps des qualifications, remporté son quart de finale, sa demi-finale ainsi que la finale sans la moindre contestation. Un carton plein qui lui a permis de totaliser 100 points tout au long du week-end et terminer en tête au classement cumulé des deux poules (six pilotes chacune). Il a devancé le Français Adrien Tambay (89 points) et l'Anglais Tom Blomqvist (82 points). Au championnat, Maxime Martin occupe désormais la troisième place avec 300 points contre 363 au leader, le Suédois Mattias Ekström. (Belga)