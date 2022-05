FIA WEC: Glickenhaus en pole position aux 6 Heures de Spa-Francorchamps

(Belga) Le Français Olivier Pla (Glickenhaus 007 LMH) a signé la pole position des 6 Heures de Spa-Francorchamps vendredi, deuxième manche du championnat du monde d'endurance (FIA WEC).

Olivier Pla a offert au constructeur américain la première pole de son histoire en FIA WEC en tournant en 2:02.771 sur le circuit Ardennais à peine officiellement inauguré de ces nouvelles modifications. Il a devancé pour deux dixièmes son compatriote Matthieu Vaxivière (Alpine A480-Gibson) alors que les deux Toyota GR010 HYBRID ont signé les 3e et 4e temps, à trois dixièmes de la pole. En LMP2, l'Italien Alessio Rovera (Oreca 07-Gibson AF Corse) a été le plus rapide, devançant de 44 millièmes à peine l'Oreca de l'équipe belge WRT, pilotée par le Néerlandais Robin Frijns. La deuxième Oreca WRT, pilotée par le Français Norman Nato, a signé le 5e temps. En GTE-Pro, c'est l'Italien Gianmaria Bruni (Porsche 911 RSR) qui a signé la pole devant l'autre Porsche officielle, pilotée par le Danois Michael Christensen et la Corvette C8.R du Britannique Nick Tandy. En GTE-Am, la pole a été signée par l'Aston Martin de l'Américain Ben Keating. Seul belge engagé, Jan Heylen (Porsche 911 RSR) a vu son équipier, l'Américain Fred Poordad, signer le 9e temps, sur les 13 engagés dans la catégorie. Le départ des 6 Heures de Spa-Francorchamps sera donné samedi à 13h00. (Belga)