FIA WTCR - Gilles Magnus dernier vainqueur de l'histoire du FIA WTCR à Jeddah

(Belga) L'Anversois Gilles Magnus (Audi RS3 LMS Comtoyou) a remporté dimanche la dernière course de la saison et de l'histoire du FIA WTCR, la Coupe du monde des voitures de tourisme, à Jeddah, en Arabie Saoudite.

Ce week-end marquait l'ultime rendez-vous de l'histoire du FIA WTCR. En perte de vitesse et en manque de concurrents, le championnat mondial des voitures de tourisme n'ira pas plus loin sous sa forme actuelle. Dans ce week-end d'adieu, Gilles Magnus a été en vue en terminant cinquième de la Course 1 avant de remporter la toute dernière course. Quatrième dans les premières minutes de la Course 2, Magnus a profité de l'accrochage entre les trois pilotes de tête pour prendre la première place et ne plus la quitter. Deux semaines après son zéro pointé à Bahreïn, cette moisson de points lui permet de terminer la saison au cinquième rang du championnat. Son équipier au sein de l'équipe belge Comtoyou, le Français Nathanaël Berthon, avait remporté la Course 1. L'Espagnol Mikel Azcona s'était déjà assuré du titre lors de l'avant-dernière manche. (Belga)