Romain Grosjean va beaucoup mieux: le Français donne d'excellentes nouvelles après son crash

(c) isopix

Le désormais ex-pilote de Formule 1 Romain Grosjean a donné de ses nouvelles via ses réseaux sociaux. Le français avait été victime d'un accident spectaculaire lors du grand prix de Bahrein où il a dû se sortir de sa voiture en feu, encastrée dans une rambarde de sécurité.

Après avoir été opéré, il a publié de ses nouvelles assez régulièrement sur ses réseaux sociaux, notamment en partageant des photos de ses mains toujours en train de cicatriser. Hier une grande étape dans sa revalidation a été franchie puisqu'il a annoncé que c'était "le premier jour sans anti-douleur depuis le 29 novembre" et ajoute que "jusqu'ici tout va bien".

Le Français de 34 ans peut compter sur le soutien de sa famille pour se remettre, mais pas seulement. Son fils Sacha est revenu de l'école avec un cadeau commun réalisé par lui et ses camarades de classe : un dessin d'une course de Formule 1. Une course où le vainqueur est... Français !

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 21 janvier ?