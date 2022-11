Formule 2 - Amaury Cordeel deux fois dans les points à Abu Dhabi

(Belga) L'Anversois Amaury Cordeel (Van Amersfoort Racing) a terminé la saison de Formule 2 par deux arrivées dans les points ce week-end à Abu Dhabi.

Après une saison d'apprentissage difficile en Formule 2, Amaury Cordeel s'était montré sous un meilleur jour lors des deux dernières manches européennes, à Zandvoort, aux Pays-Bas, et Monza, en Italie, où il a connu ses deux premières arrivées dans les points. Une montée en puissance confirmée ce week-end à Abu Dhabi, où se clôturait la saison de Formule 2. Tout d'abord lors de la course sprint du samedi, où il a longtemps revendiqué un podium avant de subir la loi du Brésilien Felipe Drugovich (MP Motorsport) et finalement terminer à la 5e place, réalisant son meilleur résultat de la saison. Un résultat qu'il n'est pas passé loin de rééditer ce dimanche en course principale où il a terminé à la 6e place finale. Les deux dernières courses de la saison ont été remportées par le Néo-Zélandais Liam Lawson (Carlin) et Ayumu Iwasa (DAMS). Au championnat, le Brésilien Felipe Drugovich s'était déjà assuré du titre avant la manche finale. Amaury Cordeel termine 17e avec 26 unités. (Belga)