Formule E - Le Portugais Da Costa gagne à Monaco, Stoffel Vandoorne abandonne

(Belga) Le Portugais Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah) a remporté l'E-Prix de Monaco, septième manche du championnat du monde de Formule E, le championnat des monoplaces électriques, samedi. Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ) a été contraint à l'abandon.

Parti de la 15e place sur la grille, Stoffel Vandoorne reculait dans les dernières positions dès le premier tour après avoir été impliqué dans un accrochage. Le pilote belge a finalement abandonné à 4 minutes de la fin. Parti en pole, Da Costa s'est imposé après avoir dépassé le Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar Racing) dans le dernier tour. Evans était aussi dépassé par le Néerlandais Robin Frijns (Envision Virgin Racing) dans les derniers mètres et finissait troisième. Grâce à cette deuxième place, Frijns prend la tête du championnat avec 62 points, 5 de plus que son compatriote Nyck de Vries (Mercedes-EQ), qui n'a pas terminé la course. Evans (54 points) est troisième, devant Da Costa (52). Vandoorne (48) recule de la deuxième à la sixième place, également dépassé par le Britannique Sam Bird (49). La Formule E prendra à présent la direction du Mexique, où les 8e et 9e manche de la saison se disputeront à Puebla les 19 et 20 juin. (Belga)