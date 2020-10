Franco Morbidelli gagne le Grand Prix de Teruel, Joan Mir conforte son avance au Mondial

(Belga) L'Italien Franco Morbidelli (Yamaha) a remporté le Grand Prix de Teruel en Espagne, 12e des 15 rendez-vous du championnat du monde de vitesse pure en MotoGP dimanche.

Pour sa deuxième victoire de la saison, Morbidelli a dominé la course devançant l'Espagnol Alex Rins (Suzuki), 2e et un autre espagnol, Joan Mir (Suzuki). Mir en profite pour conforter sa place en tête du championnat du monde avec 137 points devant le Français Fabio Quartararo (Yamaha), 8e dimanche, 123 points, et l'Espagnol Maverick Vinalez, 7e, 118 points. Morbidelli est 4e avec 112 unités. Les trois catégories du championnat du monde (MotoGP, Moto2 et Moto3) doivent encore se rendre à Valence, en Espagne les 8 et 15 novembre, puis à Portimao au Portugal le 22 novembre pour la finale d'une saison raccourcie par la pandémie. (Belga)