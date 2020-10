GP de France: victoire de Petrucci, Quartararo garde la tête du championnat

L'Italien Danilo Petrucci (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix de France MotoGP, le Français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), qui a terminé 9e, conservant la tête du championnat du monde avec dix points d'avance sur Joan Mir, lui-même 11e.



La course a été perturbée par la pluie qui s'est mise à tomber juste avant le départ, obligeant les pilotes à chausser des pneus pluie. Plusieurs chutes en ont résulté dont celle du vétéran italien Valentino Rossi, dès le premier tour. Petrucci a devancé les Espagnols Alex Marquez (Honda), le jeune frère du sextuple champion du monde Marc Marquez, et Pol Espargaro (KTM).



Parti en pole position, Fabio Quartararo a manqué son départ, reculant rapidement dans le peloton. Il a alors choisi la prudence pour assurer des points au championnat et éviter la chute.



La victoire de Petrucci est la 7e d'un pilote différent cette année en 9 courses, la saison étant marquée par l'absence de Marc Marquez qui s'est fracturé le bras lors de la première épreuve et n'a pas participé à une course depuis.



"C'est incroyable. Quand j'ai vu la pluie je me suis dit +c'est pas possible+ mais je suis toujours bon sous la pluie et je ne pouvais rêver gagner ici encore", a souligné Danilo Petrucci dont c'est la 2e victoire en MotoGP et qui avait terminé sur le podium lors des deux dernières éditions du GP de France MotoGP au Mans.



L'autre Français engagé en Moto GP, Johann Zarco (Ducati-Avintia), a terminé 5e.