GP moto des Amériques: Marc Marquez fidèle aux attentes en essais libres 1 et 2

L'Espagnol Marc Marquez (Honda), 6 fois vainqueur du GP des Amériques en 7 éditions entre 2013 et 2019, a dominé sans surprise les essais libres 1 et 2 de la 15e manche de la saison de MotoGP à Austin (Texas) vendredi.

Avec un chrono de 2 min 04 sec 164/1000 signé l'après-midi sur une piste sèche et sous des températures avoisinant les 30 degrés, Marquez devance l'Australien Jack Miller (Ducati) de 15/1000 et le Français Fabio Quartararo (Yamaha), leader du championnat, de 202/1000.

Sur les circuits comme celui des Amériques où l'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, l'Espagnol, qui était déjà le plus rapide le matin sur une piste humide après la pluie, a toujours été quasiment imbattable.

Certes il n'est pas revenu à 100% depuis son grave accident l'an dernier, mais son bras et son épaule droits le handicapent moins quand il faut virer principalement vers la gauche.

Principal adversaire de Quartararo dans la lutte pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), est 6e à 499/1000.

Avec 48 points d'avance et quatre courses (valant 25 points chacune en cas de victoire) à disputer, le Français est favori pour un premier sacre en MotoGP, mais son dauphin italien a remporté les deux derniers GP et repris 22 points au classement des pilotes.

Trois autres hommes peuvent encore mathématiquement prétendre au titre, même si leurs chances sont faibles: le champion en titre, l'Espagnol Joan Mir (Suzuki), pointé à 67 longueurs, le Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), à 93 unités, et l'Australien Jack Miller (Ducati), à 94.

Zarco, 8e du jour à 559/1000, a été opéré d'un syndrome des loges à l'avant-bras droit la semaine dernière.

L'Espagnol Maverick Vinales (Aprilia) fait l'impasse ce week-end après le décès de son cousin âgé de 15 ans lors d'une course moto la semaine dernière.

La météo de samedi s'annonce de nouveau chaude et humide, avant un temps sec dimanche.

La principale difficulté devrait toutefois être les bosses qui ponctuent la piste, particulièrement aux virages 2, 3 et 10. "On dirait un terrain d'entraînement de motocross", a décrit Quartararo. "C'est à peine acceptable pour courir (...) et dangereux", juge-t-il.

Les essais libres 3 sont programmés à 09h55 locales (16h55 françaises/14h55 GMT), avant les qualifications à 14h10 (21h10/19h10).

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres MotoGP du Grand Prix des Amériques sur le circuit des Amériques à Austin (5,513 km):

1. Marc Marquez (ESP/Honda) 2:04.164

2. Jack Miller (AUS/Ducati) à 0.015

3. Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 0.202

4. Pol Espargaro (ESP/Honda) 0.388

5. Takaaki Nakagami (JPN/Honda-LCR) 0. 448

6. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) 0.499

7. Jorge Martin (ESP-Ducati-Pramac) 0.513

8. Johann Zarco (FRA/Ducati-Pramac) 0.559

9. Alex Rins (ESP/Suzuki) 0.638

10. Enea Bastianini (ITA/Ducati-Avintia) 0.672

...

17. Valentino Rossi (ITA/Yamaha-SRT) 1.467

NDLR: les pilotes ayant réalisé les dix meilleurs temps des trois premières séances d'essais libres participent directement à la deuxième séance qualificative (Q2), qui détermine les douze premières places sur la grille de départ. Les autres doivent participer à une séance qualificative préalable (Q1) dont les deux plus rapides sont repêchés pour la Q2.