Grand Prix d'Australie: Marc Marquez vainqueur devant son compatriote Jorge Martin

Marquez (Ducati-Gresini) et Martin (Ducati-Pramac) se sont livrés à une intense bataille pendant toute la course. Celle-ci a finalement tourné à l'avantage du sextuple champion du monde qui remporte son troisième Grand Prix de l'année, prouvant son retour au sommet même s'il n'a plus de chances de remporter le championnat.

Marquez a toutefois pris un très mauvais départ avec un spectaculaire dérapage de sa roue arrière et s'est retrouvé septième alors que Jorge Martin s'est parfaitement élancé, suivi de Marco Bezzecchi (Ducati VR46) et Francesco Bagnaia (Ducati).