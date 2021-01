Grosse frayeur pour Sebastien Ogier, le champion du monde de Rallye, victime d'une violente sortie de route (photos)

Sebastien Ogier a été victime d'une violente sortie de route lors d'une séance de tests effectuée mercredi à une semaine du Rallye de Monte Carlo, rapportent les médias spécialisés jeudi. Le septuple champion du mondes des Rallyes WRC et son co-pilote, Julien Ingrassia s'en sortent indemnes.

La Toyota de Sebastien Ogier a quitté la route et violemment percuté un arbre avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Sébastien Ogier est rapidement sorti de la voiture et Julien Ingrassia a été examiné ensuite à l'hôpital. L'accident s'est produit à Saint-André de Rosans entre les Hautes-Alpes et la Drôme. Sur les photos, on peut voir la Toyota, très endommagée, le long d'un mur côté passager. "La deuxième journée d'essais pré-Monte-Carlo de Seb et Julien s'est achevée prématurément après leur sortie de route ce matin. Les deux vont bien, et Julien va faire des contrôles de routine", avait rassuré leur équipe mercredi. "Bon... on a coupé quelques des arbres... désolé pour ça... Je vais peut-être marcher comme un zombie pendant quelques jours... mais il ne fait aucun doute que je serai au départ du 'Monte' la semaine prochaine", a rassuré Julien Ingrassia sur sa page Facebook. Le Rallye de Monte Carlo, premier des douze rendez-vous de la saison WRC, se déroule du 21 au 24 janvier.