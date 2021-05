GT Europe Sprint - Charles Weerts et Dries Vanthoor commencent par une victoire à Magny-Cours

(Belga) Les pilotes belges Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi) ont remporté ce samedi soir la première course du GT World Challenge Europe Sprint à Magny-Cours, en France.

Champion en titre, l'équipage belge ne pouvait pas mieux débuter la défense de sa couronne. Après avoir dominé les essais libres et la pole position signée par Charles Weerts, lui et Dries Vanthoor se sont imposés ce samedi soir dans la première des deux courses du week-end. Une victoire qui ne souffre d'aucune contestation, les pilotes de l'équipe belge WRT ayant été en tête d'un bout à l'autre de l'épreuve de 60 minutes. Ils se sont imposés avec 6 secondes d'avance sur la Lamborghini de Riccardo Feller/Albert Costa (Sui/Esp). Plusieurs pilotes belges participent ce week-end à la première manche de la saison. Accompagné par le Français Pierre-Alexandre Jean, Ulysse De Pauw (Bentley) a réussi ses débuts en GT3. L'ex-pilote de monoplace a terminé 9e du classement général et 5e en Silver Cup. Lui aussi engagé sur une Bentley, Benjamin Lessennes a terminé 14e, 9e en Pro Cup, avec le Monégasque Stéphane Richelmi. Louis Machiels (Ferrari) s'est imposé en Pro-Am Cup avec l'Italien Adrien Bertolini, en terminant 18e du général. Déception par contre pour Frédéric Vervisch (Audi), qui a abandonné. La Course 2 aura lieu ce dimanche à 14h40. (Belga)