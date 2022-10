GT World Challenge Europe - Alessio Picariello remporte les 3 Heures de Barcelone

(Belga) Le Carolo Alessio Picariello (Porsche) a remporté ce dimanche les 3 Heures de Barcelone, en Espagne, dernière manche du GT World Challenge Europe Endurance.

Partie depuis la première ligne, la Porsche d'Alessio Picariello s'est imposée après que l'Italien Matteo Cairoli ait pris l'avantage dans la dernière heure de course. Le trio qu'ils formaient avec l'Autrichien Klaus Bachler l'a emporté avec moins d'une seconde d'avance sur la Ferrari des Italiens Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera et Antonio Fuoco. Du côté des autres belges, l'équipe WRT a terminé son aventure avec Audi avec une quatrième place pour Dries Vanthoor, Charles Weerts et le Suisse Ricardo Feller et la sixième pour Frédéric Vervisch avec l'Italien Valentino Rossi et le Suisse Nico Müller. Dans les autres catégories, Nicolas Baert (Audi) a terminé 5e de la Silver Cup alors que Louis Machiels (Ferrari) a terminé 3e de la Pro-Am Cup, un résultat suffisant pour remporter le titre de la catégorie. Engagée en Gold Cup, Sarah Bovy (Ferrari) était partie depuis la pole position mais a été contrainte à l'abandon sur problème technique dans la dernière heure. Elle doit se contenter du 2e rang au championnat avec la Suissesse Rahel Frey et la Danoise Michelle Gatting. (Belga)