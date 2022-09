GT World Challenge Europe - Alessio Picariello troisième des 3 Heures d'Hockenheim

(Belga) Le Belge Alessio Picariello (Porsche) a terminé troisième des 3 Heures d'Hockenheim, dimanche en Allemagne, lors de cette quatrième manche du GT World Challenge Europe Endurance.

Un peu plus d'un mois après les 24 Heures de Spa-Francorchamps, l'officieux championnat européen d'endurance GT3 reprenait ses droits. Venu faire une pige, Alessio Picariello a tout de suite figuré dans le bon wagon en terminant la course à la troisième place du classement général, en compagnie de l'Autrichien Klaus Bachler et de l'Italien Matteo Cairoli. Le Courtraisien Frédéric Vervisch (Audi WRT) a terminé 5e, à une seconde à peine du podium, en compagnie de l'Italien Valentino Rossi et du Suisse Nico Müller, égalant ainsi leur meilleur résultat de la saison. Désillusion par contre pour Dries Vanthoor et Charles Weerts (Audi WRT), accompagnés du Sud-Africain Kelvin van der Linde, qui ont abandonné sur problème électronique dans la première heure alors qu'ils étaient partis depuis la pole position. La course a été remportée par l'Audi de Christopher Mies/Patric Niederhauser/Lucas Légeret (All/Sui/Sui) avec deux secondes d'avance sur l'Audi des Allemands Markus Winkelhock/Kim-Luis Schramm/Dennis Marschall. Du côté des autres Belges, Louis Machiels (Ferrari) s'est imposé en Pro-Am Cup alors que Nicolas Baert (Audi) a terminé 4e en Silver Cup. Après sa victoire à Spa, la Liégeoise Sarah Bovy (Ferrari) a terminé 6e en Gold Cup, juste devant Benjamin Lessennes (Audi Boutsen). La finale du championnat aura lieu le 2 octobre à Barcelone. (Belga)