GTWC Europe Endurance - Frédéric Vervisch (Audi) 9e des 3H de Monza

(Belga) Le Belge Frédéric Vervisch (Audi) a terminé 9e ce dimanche des 3 Heures de Monza, en Italie, première manche du GT World Challenge Europe Endurance.

Le championnat d'endurance européen réservé aux GT3 lançait sa saison ce dimanche avec les 3 Heures de Monza. Une course marquée par l'apparition de la pluie ayant redistribué les cartes. Parmi les Belges engagés, Frédéric Vervisch (Audi) est celui qui s'en est le mieux tiré en terminant 9e avec l'Allemand Markus Winkelhock et le Britannique Finlay Hutchinson. Ils ont terminé à 26 secondes de la Porsche victorieuse, pilotée par Matteo Cairoli/Klaus Bachler/Christian Engelhart (Ita/Aut/All). Épaulés par le Sud-Africain Kelvin van der Linde, Charles Weerts et Dries Vanthoor (Audi WRT) font partie des grands perdants de cette course d'ouverture. Attendus parmi les favoris, ils ont été contraints à l'abandon après une crevaison. Quatrième belge engagé, Louis Machiels (Ferrari) a terminé 29e du général et 6e de la classe Pro-Am avec les Italiens Lorenzo Bontempelli et Andrea Bertolini (Belga)