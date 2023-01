Guillaume De Mévius, leader en OT3, veut "essayer de rester en tête jusqu'au bout"

(Belga) Guillaume De Mévius (Grallyteam) s'est emparé de la tête du classement général en prototypes légers T3 au terme de la 5e étape du Dakar, une boucle de 373 km autour de Ha'il, jeudi en Arabie saoudite.

Au volant de son prototype léger SSV, le Namurois, 2e du général au départ de l'étape à 1:29 de Mitchell Guthrie (TM3), a profité des ennuis de l'Américain, qui a perdu près de quatre heures jeudi. Au général, De Mévius compte désormais 7:20 d'avance sur Austin Jones et 1h05:49 sur Seth Quintero, vainqueur de la 5e étape. "Nous sommes en tête du Dakar, mais notre approche reste la même: nous voulons essayer de rester en tête le plus longtemps possible", déclare le pilote belge de 28 ans, qui a pris la 4e place de la 5e étape, à 14:28 de Quintero. "Cet objectif ne change pas. Il faudra aussi penser à ménager la mécanique. Après une semaine, le bilan est positif, nous sommes en tête et nous allons essayer de garder cette 1re place jusqu'au bout". (Belga)