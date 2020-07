IMSA - Laurens Vanthoor 2e en GTLM pour la reprise à Daytona

(Belga) Le Belge Laurens Vanthoor et son équipier néo-zélandais Earl Bamber (Porsche) ont terminé 2e en GTLM samedi à Daytona, aux États-Unis, pour la reprise du championnat IMSA. Mazda s'est imposé au classement général.

L'IMSA, championnat d'endurance nord-américain, a repris sa saison cette nuit, sur le circuit de Daytona, en Floride. Seules les 24 Heures de Daytona avaient pu avoir lieu en janvier avant que la crise du Covid-19 ne force les organisateurs à interrompre le championnat et remanier le calendrier. D'une durée de 2 heures et 40 minutes, l'épreuve a été retardée en raison d'un orage. Un départ sur piste humide qui a vu les concurrents tenter des stratégies différentes. Le duo Laurens Vanthoor/Earl Bamber (Bel/N-Z) a su tirer son épingle du jeu en catégorie GT Le Mans (GTLM). Les pilotes Porsche se sont arrêtés à deux reprises, là où la plupart des concurrents se sont arrêtés trois fois. Ils ont été constamment à la lutte avec la Corvette de Jordan Taylor/Antonio Garcia (USA/Esp), les deux voitures prenant les devants à une quarantaine de minutes de l'arrivée. C'est finalement la Corvette de Taylor/Garcia qui s'est imposée en GTLM pour 2 secondes devant la Porsche de Vanthoor/Bamber et 28 secondes par rapport à la deuxième Porsche, pilotée par Fred Makowiecki/Nick Tandy (Fra/G-B). Au classement général, les prototypes Mazda ont réalisé le doublé avec la victoire pour l'équipage Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (USA/G-B). À l'issue de la deuxième course, Vanthoor et Bamber mènent au championnat en GTLM avec 64 points mais ne comptent qu'un point d'avance sur Garcia et Taylor. La prochaine manche aura lieu à Sebring, le samedi 18 juillet. (Belga)