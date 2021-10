IMSA - Quatrième victoire de la saison pour Laurens Vanthoor

(Belga) Le Limbourgeois Laurens Vanthoor (Porsche) a remporté ce samedi sa quatrième victoire de l'année en catégorie GTD dans l'avant-dernière course de l'IMSA Sportscar Championship sur le Virginia International Raceway d'Alton, aux États-Unis.

Et pourtant, une infraction dans les stands en qualifications avait forcé son équipier canadien Zacharie Robichon à partir depuis la 16e position dans cette course de 2h40. Mais un relais rondement mené lui a permis de revenir aux avant-postes. Si bien que c'est en 3e position que Laurens Vanthoor a pris le volant. Et même de passer en tête à un peu plus d'une heure de l'arrivée lors d'un arrêt aux stands. Une première place que Vanthoor est parvenu à garder jusqu'à l'arrivée pour aller chercher une quatrième victoire cette saison, la troisième sur les quatre dernières épreuves en catégorie GTD (GT3). Le duo Vanthoor/Robichon s'est imposé avec 2 secondes d'avance sur la Lamborghini des Américains Bryan Sellers et Madison Snow, qui restent donc leurs dauphins au championnat avec un retard de 50 points. Il ne reste qu'une course à disputer, le Petit Le Mans le 13 novembre. Au classement général, la victoire est revenue à la Corvette de l'Américain Tommy Milner et du Britannique Nick Tandy. (Belga)