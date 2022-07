Indycar - Le Mexicain Pato O'Ward remporte la deuxième course du Grand Prix de l'Iowa

(Belga) Le Mexicain Pato O'Ward a remporté dimanche la deuxième course du Grand Prix de l'Iowa, comptant pour le championnat Indycar, profitant de l'accident de l'Américain Josef Newgarden, vainqueur de la première course la veille.

Dominateur durant tout le week-end et en tête pendant 148 tours sur cette deuxième course, Newgarden a terminé dans le mur, à la suite de ce qui semblait être un problème mécanique dans sa monoplace. "C'est sûr que c'était un peu un choc", a déclaré Newgarden. "J'ai envie de pleurer. Tellement triste pour mon équipe. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sens terriblement mal pour nous. C'est totalement inattendu. J'ai été pris par surprise. Je ne savais pas ce qui se passait jusqu'à ce que je sois dans le mur." O'Ward, arrivé deuxième la veille après avoir mené la vie dure à Newgarden, en a profité cette fois pour prendre la tête et remporter sa deuxième course de la saison. Le jeune pilote de 23 ans remporte sa quatrième victoire en Indycar.