Inquiétude au Dakar: un pilote belge héliporté après une chute en moto

Walter Roelants (Husqvarna) est tombé lors de la 4e étape du Dakar, mercredi en Arabie saoudite. Le motard belge souffrirait du dos et a été héliporté vers l'hôpital le plus proche. Son état est stable.

Roelants souffrait déjà du genou gauche ces derniers jours. Mardi soir, après la 3e étape, il avait pourtant dit qu'il allait mieux et qu'il attendait avec impatience l'étape de ce mercredi. Passé de la 81e à la 62e place au cours de l'étape, il a connu un problème. La direction de course en a informé son fils Axel, qui accompagne son père sur les routes du Dakar. "Mon père est resté au sol et la direction de course a dit qu'il avait quelque chose au dos", a déclaré Axel Roelants. "Il sentait heureusement ses jambes. Il a été évacué en hélicoptère dans un hôpital militaire où des examens seront effectués. Son état est stable. Mon père vient de me dire qu'il avait plus mal à son cœur de motard qu'au dos."

Joel Roelants, un autre fils de Walter Roelants, est paralysé depuis 2014 après une chute au GP d'Italie de motocross. Cette chute a incité Walter Roelants à participer et à collecter des fonds pour l'association To Walk Again l'année dernière. Son objectif était de terminer la course et il y est parvenu. En 2021, il est devenu, à 60 ans et 285 jours, le plus vieux motard belge à finir le Dakar, tout en collectant la somme de 50.000 euros.