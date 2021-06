Intempéries - Les activités en piste reprendront mardi à Spa-Francorchamps

(Belga) Les activités en piste reprendront mardi sur le circuit de Spa-Francorchamps, qui a subi de violents orages vendredi.

Les intempéries ont mené à l'annulation des Spa Euro Races. "Nous avons pris cette décision pour la sécurité de tous", déclare Nathalie Maillet, CEO du Circuit de Spa-Francorchamps. "Les fortes intempéries qui se sont abattues sur le Circuit et les dégâts qu'elles ont occasionné ne nous ont pas laissé le choix. Dès hier après-midi, nos équipes, que je tiens à remercier, ainsi que nos sous-traitants, qui font preuve d'une grande réactivité, se sont mis au travail pour remettre le Circuit en état dans les plus brefs délais. Les travaux ont débuté ce samedi dès 6 heures du matin et je peux d'ores et déjà vous annoncer que la piste sera à nouveau opérationnelle dès mardi". La piste, qui s'est soulevée suite à la force des éléments, au niveau des gradins endurance après le virage de la Source, est actuellement en cours de réfection. Des dégâts sont également à relever au niveau des abords de piste, nécessitant un nettoyage en profondeur. En effet, le torrent qui s'est abattu sur le circuit a charrié avec lui des mètres cubes de déchets divers. L'enrochement à certains endroits du circuit a également été affecté, au vu des torrents qui se sont abattus, notamment autour du pertuis de l'Eau Rouge, du côté de la sortie de la pitlane 24h, dont le talus sera renforcé. Enfin, de nombreuses infrastructures du circuit ont été inondées, notamment des loges et caves ainsi que les tunnels de Ster, de l'Eau Rouge et de Blanchimont. (Belga)