Jago Geerts , 9e de la première manche du GP du Portugal en MX2, limite les dégâts

(Belga) Leader au championnat du monde, Jago Geerts (Yamaha) a dû se contenter de la 9e place de la première manche du Grand Prix du Portugal de motocross en MX2 dimanche à Agueda. Le jeune Limbourgeois avait réussi la pole la veille en qualification, mais a réussi à limiter les dégâts après une chute au deuxième tour. Reparti pratiquement en dernière position, Geerts est remonté au 9e rang.

Le Français Tom Vialle (KTM) s'est montré le plus rapide dans cette première des deux manches au programme dominical. Il a devancé le Danois Mikkel Haarup (Kawasaki) et le jeune Néerlandais de 17 ans, Kay de Wolf (Husqvarna). En MXGP, c'est l'Espagnol Jorge Prado (GasGas) qui s'est imposé dans la première des deux manches de la journée devant le Néerlandais Brian Bogers (Husqvarna) et le Slovène Tim Gajser (Honda) leader au championnat du monde. Auteur de la pole la veille en qualification, le Néerlandais Glenn Coldenhoff (Yamha) est 4e. Côté belge, Jeremy Van Horebeek (Beta) est 9e et Brent Van Doninck (Yahama) a chuté au départ. Le champion en titre, le Néerlandais Jeffrey Herlings est toujours absent, blessé au pied. (Belga)