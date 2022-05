Kalle Rovanperä s'impose et s'envole au championnat, Thierry Neuville 5e

(Belga) Kalle Rovanperä (Toyota) a remporté le rallye du Portugal, quatrième manche du championnat du monde WRC, dimanche, à Fafe. Le Finlandais signe un troisième succès de rang et conforte sa première place au championnat du monde. Il a devancé son équipier britannique Elfyn Evans et l'Espagnol Dani Sordo (Hyundai). Thierry Neuville (Hyundai) s'est classé cinquième.

Rovanperä entamait cette dernière spéciale, longue de 11,18 km, avec 9.0 d'avance sur Evans. Le Finlandais s'est adjugé la Power Stage pour porter son avance sur Evans à 15.2 et signer, à 21 ans, la cinquième victoire de sa carrière. Après ses succès en Suède et en Croatie, il s'offre un troisième succès de rang cette saison, ce qui lui permet de creuser l'écart au championnat, d'autant plus que son premier poursuivant, Neuville, a dû se contenter de la cinquième place du rallye, à 2:37.8. Le Saint-Vithois a compromis ses chances de bons résultats vendredi lorsqu'il a perdu une roue dans l'ES 8, alors qu'il occupait la deuxième place du rallye. Rovanperä (106 points) compte désormais 46 unités de plus que Neuville. Derrière Rovanperä et Evans l'Espagnol Dani Sordo (+2:17.3) a profité de la dernière spéciale pour dépasser le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) pour 2.1 et compléter le podium. Le prochain rallye se disputera en Sardaigne du 2 au 5 juin. (Belga)