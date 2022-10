L'AWSR met en ligne un questionnaire pour tester ses connaissances sur le code de la route

(Belga) L'Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR) met en ligne lundi un questionnaire pour permettre au grand public de tester ses connaissances sur le code de la route. L'an dernier, quelque 188.000 participants avaient répondu à ce Quiz de la route.

Le questionnaire est accessible pendant un mois. La participation est gratuite. Il faut répondre à dix questions à choix multiples portant sur des sujets liés au code de la route, à la sécurité routière, et à la mobilité. "Les participants disposent d'un temps de réponse limité par question, ensuite le résultat est immédiat: la bonne réponse et l'explication de celle-ci s'affichent. L'erreur est donc aussi une source d'apprentissage", explique l'AWSR dans un communiqué. Les adaptations du code de la route ont été nombreuses en 2022 avec notamment les nouvelles règles concernant le téléphone portable au volant, les trottinettes électriques ou encore l'apparition des chaussées dites "à voie centrale". "La législation s'adapte continuellement en fonction de l'évolution de la mobilité et des habitudes de déplacements", précise l'agence. Ceux qui auront rendu un bon bulletin (7/10 au moins) pourront s'inscrire à un concours et prétendre à l'un des 200 cadeaux en jeu. Les entreprises sont aussi invitées à participer, en équipe. La société pourra remporter un prix spécial tel qu'une formation à la sécurité routière, et les travailleurs joueront pour les cadeaux grand public. (Belga)