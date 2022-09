L'East Belgian Rally samedi pour rapprocher le Français Stéphane Lefebvre du titre

(Belga) Huitième des dix épreuves du championnat de Belgique des rallyes (BRC), l'East Belgian Rally se disputera samedi à St-Vith dans les cantons de l'Est et pourrait rapprocher encore un peu plus l'autoritaire leader, le Français Stéphane Lefebvre, du titre.

Le Nordiste, sur sa Citroën C3 Rally2, ne pourra pas encore être sacré samedi sur des spéciales rapides mais visera une sixième victoire en autant d'épreuves auxquelles il a pris le départ. Mathématiquement, 12 points (une quatrième place) lui suffisent pour être couronné pour la première fois alors que son principal rival Vincent Verschueren (VW Golf GTi Rally2) doit l'emporter lors des deux derniers rallyes de la saison, mais le règlement stipule qu'un pilote doit engranger trois résultats dans les quatre rallyes désignés prioritaires. Un label que possède le Rallye du Condroz le 5 novembre et le Spa Rallye le 4 décembre où Stéphane Lefebvre devra donc obligatoirement rouler. Le champion sortant, Adrtian Fernémont (Skoda Fabia Rally2) sera au départ à St-Vith de même que Gino Büx (Skoda Fabia Rally2) à qui une victoire à domicile ferait plaisir. Maxime Potty (Citroën C3) voudra lui confirmer ses progrès constatés au fil de la saison. L'ancien pilote de F1 et papa de Max, le Néerlandais Jos Verstappen sera au départ. Grégoire Munster n'en sera pas et c'est Pieter-Jan Michiel Cracco qui sera le seul à rouler pour Hyundai. Douze spéciales sont au programme, réparties en 3 boucles de 4 spéciales : Büllingen (12,79 km), Bütgenbach (9,33 km), Amel (15,22 km) et Burg-Reuland (10,89 km). Première voiture à s'élancer à 8h20 pour une arrivée prévue aux alentours de 21h00. (Belga)