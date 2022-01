L'édition 2022 de l'Africa Eco Race 2022 reportée de mars à octobre

(Belga) La 14e édition de l'Africa Eco Race, prévue du 12 au 27 mars, a été reportée au mois d'octobre, ont annoncé les organisateurs mercredi dans un communiqué, en raison des mesures sanitaires liées au coronavirus et la fermeture des frontières au Maroc.

"A moins de deux mois du départ le 12 mars, les frontières avec le Maroc sont toujours fermées et aucune décision n'a encore été annoncée quant à la réouverture ou non le 1er février. Aussi, avec le vote récent en France par le Sénat du pass vaccinal obligatoire qui pourrait s'étendre à d'autres pays, il est très difficile de se projeter. La sage décision a été prise de reporter le rallye du 15 au 30 octobre", explique le communiqué des organisateurs. L'Africa Eco Race est un rallye-raid créé en 2009 par la volonté de pays africains avec l'aide des Français René Metge et Jean-Louis Schlesser de maintenir un rallye sur le continent après le déplacement du Dakar en Amérique du Sud et à présent en Arabie saoudite. (Belga)