Les pilotes vont bien: l'incroyable crash qui a marqué les 24h de Spa (vidéo)

Après un peu plus de 20 minutes de course, les 24h de Spa ont été marquées par un incroyable crash. Au sommet du raidillon, quatre voitures se sont percutées. Au départ, une sortie de piste d'une Lamborghini. De retour sur la piste, elle a été heurtée par son coéquipier. Deux autres voitures seront ensuite prises au piège des débris avant de finir leur course dans le mur.

Pendant près d'une heure, ambulances, dépanneuses et stewards se sont afférés au-dessus du raidillon pour porter assistance aux quatre pilotes impliqués dans cette sortie. Aucune info n'avait alors filtrée, plombant quelque peu l'ambiance sur le circuit.

Finalement, les quatre pilotes s'en sortiront en bonne santé. Seul l'un d'entre eux gardera quelques séquelles. Jack Aitken souffre en effet de deux fractures, l'une à la clavicule, l'autre à une vertèbre, heureusement sans danger. Il souffre aussi d'une légère contusion pulmonaire. Mais il a rassuré sur Twitter. "Je me sens bien et je suis assez chanceux. Je suis également désolé pour mes coéquipiers qui n’ont pas pu rouler et pour les autres voitures impliquées. L’objectif est maintenant de rentrer en Angleterre et de récupérer pour revenir bientôt dans la voiture. Je suis sûr qu’avec les gens autour de moi, je vais aller mieux".

Davide Rigon, Franck Perera et Kevin Estre ont eux rapidement été libérés du centre médical. On a frôlé le drame dans le raidillon. Rappelons que c'est finalement Ferrari qui a dompté l'épreuve, avec le trio Ledogar, Pierguidi et Nielsen.