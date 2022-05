La Liégeoise Amandine Verstappen 13e en Sardaigne après une chute dans la seconde manche

(Belga) Amandine Verstappen (Kawasaki) a pris la 13e place du Grand Prix de Sardaigne, troisième des cinq épreuves du championnat du monde de motocross chez les dames, dimanche à Riola Sardo, après avoir chuté au départ de la seconde manche.

La pilote liégeoise a terminé 5e de la première manche, mais a en effet chuté dès le premier tour dans la seconde devant abandonner tout comme la désormais ex-leader au championnat du monde, la Néerlandaise Lynn Valk (Yamaha), victime d'un ennui mécanique dans le même tour. Lynn Valk, 19 ans, avait pris la 2e place de la première manche derrière sa compatriote Shana van der Vlist (KTM) qui remporte le Grand Prix. Une autre Néerlandaise Nancy Van De Ven (Yamaha), 24 ans, a remporté la seconde et termine 2e en Sardaigne pour prendre la tête au championnat du monde avec 131 points pour 119 à Valk. Amandine Verstappen, 23 ans, recule d'une place et est 6e avec 79 points. Prochains rendez-vous au programme, le Grand d'Espagne à intu Xanadú - Arroyomolinos est programmé le 29 mai et le Grand Prix de Turquie à Afyonkarahisar le 4 septembre. (Belga)