Le coronavirus provoque l'annulation de l'ePrix de Sanya

L'ePrix de Formule Electrique qui devait avoir lieu le 21 mars prochain à Sanya, sur l'île chinoise de Hainan, a été annulé en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche l'organisateur du championnat du monde automobile de monoplaces électriques.

Cette décision a été prise "compte tenu de la propagation continue du coronavirus et après une consultation étroite avec les services compétents de la province de Hainan et de la municipalité de Sanya", précise le communiqué de la Formule E.

L'organisateur a entériné cette annulation avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Fédération chinoise de l'automobile et des sports mécaniques. L'ePrix de Sanya avait connu sa première édition en mars 2019. La ville de Pékin avait elle accueilli une manche de Formule E en 2014 et en 2015.

Hong-Kong a été hôte d'un ePrix en 2016, 2017 et 2019. Le Grand Prix de Formule 1 de Chine, qui doit se tenir à Shanghaï le 19 avril, deux semaines après celui organisé pour la première fois au Vietnam à Hanoï, pourrait lui aussi être menacé. La FIA a indiqué jeudi qu'elle "sui(vai)t de très près l'évolution de la situation". "Suivant les développements en cours en Chine et à la lumière de l'avis officiel émis par le ministère britannique des Affaires étrangères, nous continuons à suivre de près la situation en Chine avec la FIA et le promoteur sur place", a expliqué mercredi un porte-parole de Formula 1, le promoteur de la catégorie reine.