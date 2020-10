Le Français Paulin remporte la première manche sur le sable de Lommel

(Belga) Gautier Paulin (Yamaha) a remporté dimanche la première manche du Grand Prix des Flandres, premier des trois rendez-vous du championnat du monde de motocross prévu sur le circuit sablonneux de Lommel. Le Français a devancé le Slovène Tim Gajser (Honda) et l'Espagnol Jorge Prado (KTM). En MX2, le Britannique Ben Watson (Yamaha) a pris une option sur la victoire.

Le Grand Prix de Belgique devait initialement avoir lieu début août, mais a été reporté en raison de la pandémie de Covid-19 et des restrictions sanitaires. Cette 13e des 18 épreuves du championnat du monde de motocross se déroule d'ailleurs à huis clos. La première manche en MXGP a vu Gautier Paulin s'imposer avec plus de huit secondes d'avance sur Gajser, le leader au classement mondial. Vainqueur du MXGP d'Espagne dimanche dernier, Prado a pris la 3e place. Côté belge, Jeremy Van Hoorebeek (Honda) a terminé 5e alors que Brent Van Doninck (Husqvarna) et Clément Desalle (Kawasaki) ont pris les 10e et 11e places. Heikki Geens (KTM) a terminé 25e, à huit tours du vainqueur. En MX2, le Britannique Ben Watson (Yamaha) a remporté la première manche devant les Français Tom Vialle (KTM), leader du championnat du monde, et Maxime Renaux (KTM). Le Belge Jago Geerts (Yamaha), sur le circuit qu'il a vu débuter en 2017, a dû se contenter de la 4e place. Cyril Genot (Yamaha) a terminé 14e, Nathan Renkens (KTM) 18e et Glenn Bielen (Yamaha) 28e. La semaine prochaine, Lommel accueillera encore le GP du Limbourg mercredi et le GP de Lommel dimanche, 14e et 15e manches du calendrier. Le dernier rendez-vous est programmé le 8 novembre à Pietramurata pour le GP d'Europe. (Belga)