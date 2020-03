Le Moto GP contraint d'annuler deux courses à cause du coronavirus

Le Grand Prix Moto de Thaïlande, prévu le 22 mars, a été reporté en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé lundi le vice-Premier ministre thaïlandais, Anutin Charnvirakul.

"Nous devons d'abord nous concentrer sur la pandémie. Nous devons reporter aujourd'hui la course jusqu'à nouvel ordre", a déclaré Anutin Charnvirakul, également ministre de la Santé. "C'est dans l'intérêt du pays et des participants".

Cette annonce intervient au lendemain de l'annulation du Grand Prix Moto du Qatar, première course de la saison, qui devait se dérouler le 8 mars. Le Grand Prix Moto de Thaïlande se dispute sur le circuit de Buriram (centre). Plusieurs écuries disputant le championnat MotoGP sont italiennes, comme Ducati et Aprilia, tout comme de nombreux pilotes tels Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Francesco Bagnaia, qui courent pour Ducati ainsi que Valentino Rossi et Franco Morbidelli (Yamaha).

Or, l'Italie est le pays européen le plus durement touché par le coronavirus avec 34 décès et plus de 1.600 cas confirmés. La prochaine épreuve du MotoGP prévue au calendrier, et désormais la première du championnat, est le GP des Amériques le 5 avril, près d'Austin (Etats-Unis).

Le calendrier ne compte également plus que 18 épreuves, la dernière étant prévue le 15 novembre à Valence (Espagne). Plusieurs autres épreuves de sports mécaniques ont déjà été annulées ou reportées en raison du Covid-19, notamment le GP F1 de Chine prévu le 19 avril à Shanghaï, et une épreuve du championnat de Formule E (pour électrique) prévue le 21 mars à Sanya, sur l'île chinoise de Hainan.