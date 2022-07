Le Néerlandais Brian Bogers le plus rapide en MXGP dans la 1re manche du GP de Flandres

(Belga) La première manche du Grand Prix de Belgique, la 14e étape des 19 GP de MXGP, est revenue au Néerlandais Brian Bogers (Husqvarna), dimanche sur le circuit de Lommel. Il a devancé d'un peu plus de 15 secondes son compatriote Calvin Vlaanderen (Yamaha), le Français Romain Febvre suivant 9 secondes plus tard. Le Slovène Tim Gajser (Honda), leader du classement mondial, s'est classé 7e.

Côté belge, Brent Van Doninck (Yamaha), a terminé 12e et Cyril Genot (Honda) 14e. Jeremy Van Horebeek (Beta) a dû jeter l'éponge après 12 tours et est classé 29e. Au classement du championnat du monde, Gajser possède une avance considérable de 124 points sur le Suisse Jeremy Seewer (Yamaha), son plus proche poursuivant. Jorge Prado (GasGas) complète le trio de tête. Van Hoorebeek est actuellement 10e, Van Doninck est 16e. Le départ de la seconde manche est prévu à 17h10. Le prochain Grand Prix se déroulera en Suède, à Uddevalla, le 7 août. (Belga)