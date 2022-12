Le plus rapide du prologue en moto, Toby Price veut garder "l'esprit ouvert" pour la suite

(Belga) Meilleur temps du prologue de la 45e édition du Dakar samedi à Sea Camp en Arabie saoudite, Toby Price (KTM) a couvert les 13 kilomètres en 8:22. L'Australien sera ainsi le premier à choisir sa position pour l'ordre de départ de la première étape du rallye-raid dimanche.

"Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose de choisir sa place pour le départ de demain (dimanche)", a commenté l'Australien, dixième du Dakar l'an dernier, au micro des organisateurs. "Je ne sais pas si c'est un avantage ou désavantage. L'an dernier, nous avions opté pour une stratégie qui ne s'est vraiment pas avérée la bonne. On va garder l'esprit ouvert, de longues étapes nous attendent. En quatorze jours, bien des choses peuvent arriver. Gagner le prologue ne garantit rien. On va essayer de s'amuser et de profiter du désert". Dimanche, une étape de 601 km dont 367 de spéciale chronométrée attend les concurrents. Côté belge, Jérôme Martiny (Husqvarna) a pris la 37e place à 37 secondes de Price.