Le rallye mondial débarque enfin en Belgique: le rallye d'Ypres débute ce vendredi

Les regards seront forcément tournés vers Thierry Neuville (Hyundai) vendredi pour la journée inaugurale du Rallye d'Ypres, première manche de l'histoire du championnat du monde des rallyes WRC à se disputer en Belgique. Le Saint-Vithois, qui a remporté le rendez-vous en 2018 avec une R5, s'alignera forcément avec des ambitions.

"Je sais que je serai observé et c'est peut-être logique car c'est en Belgique. Pourtant, je ne suis pas le seul favori", a lancé le Belge. "Je l'ai emporté en 2018, Craig Breen en 2019 et je m'attends à une grosse performance d'Elfyn Evans. Sébastien Ogier est toujours très rapide et se battra aussi pour la victoire."

Neuville aura peut-être un avantage, celui de connaître les lieux. "Cela pourrait jouer un rôle dans les cordes, quand tous les concurrents seront passés. Malgré la pluie des derniers jours, le parcours a l'air en plutôt bon état. Espérons que cela reste sec car Ypres sous la pluie, c'est un cauchemar", a analysé Neuville, dont "le but est de l'emporter".

Neuville, comme l'ensemble des pilotes, a vu de nombreux fans s'amasser le long du parcours lors des reconnaissances, prévues mardi, mercredi et jeudi. "Cela faisait longtemps que l'on avait pas vu autant de gens contents. Mes collègues partagent mon avis. Voir une telle foule rend la chose amusante et agréable, surtout quand c'est dans votre propre pays."

Le parcours, long et complexe selon Neuville, s'annonce compliqué. "Chaque virage et chaque corde sont difficiles à évaluer. Je serai troisième sur la piste et donc pas trop gêné par la saleté sur la piste. Je pense que c'est une bonne position." Malgré tout, une grande partie du parcours est nouvelle pour le pilote germanophone. "Certaines étapes se disputent dans le sens inverse. Il faut donc reprendre de bonnes notes. Je pense que c'est la clé du succès. Je suis calme et je profite de l'ambiance, de l'enthousiasme des gens", a ajouté le pensionnaire de l'écurie Hyundai.

Thierry Neuville, qui participera à son 125e rendez-vous en championnat du monde, est en quête d'un 14e succès, sa dernière remontant au Monte-Carlo 2020. Une victoire à Ypres mettrait donc fin à une longue série et constituerait une première aux côtés de son copilote Martijn Wydaeghe. "Ce serait unique de gagner cette première en Belgique mais pour l'équipe, c'est une course comme une autre. Vendredi sera une journée primordiale et complexe."