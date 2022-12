Le Tchèque Macik gagne le prologue en camion, Igor Bouwens, 44e, a joué les dépanneurs

(Belga) Le Tchèque Martin Macik (Iveco) s'est imposé dans le prologue de la 45e édition du Dakar en camion samedi à Sea Camp sur 13 kilomètres.

Martin Macik a devancé de cinq secondes le Néerlandais Mitchel Van Den Brink et de 6 un autre Néerlandais, Janus Van Kasteren. Au volant de son Tatra, le Tchèque Martin Soltys termine au pied du podium devant le Néerlandais Victor Versteijnen et vient priver Iveco d'un quadruplé. Côté belge, le seul camion belge en véritable compétition, Igor Bouwens - avec Ullrich Boerboom et la Sénégalaise Syndiely Wade dans son équipage - a dû se contenter de la 44e place à 3:44 de Macik, après avoir porté secours à un autre concurrent. Igor Bouwens a en effet offert son aide à Teruhito Sugawara, le fils de Yoshimaza, cinq fois deuxième en 36 participations au Dakar, en panne avec son Hino à mi-parcours, le tractant jusqu'à l'arrivée. "Dans un prologue, on ne peut quand même pas faire de grande différence et peut-être à leur tour ils pourront nous aider si besoin, et finalement tout s'est bien passé", a commenté le pilote belge, 50 ans, sur la page Facebook de son équipe Gregoor Racing Team. Dave Ingels dans un MAN avec le Néerlandais Johannes Schotanus est 36e à 2:51 alors que l'Iveco de Dave Berghmans, Tom Geuens et du Français Sam Koopmann est 52e à 6:09. Ces deux camions auront un rôle d'assistance rapide sur la piste. La catégorie camion est amputée cette année des pilotes russes en raison du conflit en Ukraine alors que les Kamaz avaient trusté les quatre premières places l'an dernier.